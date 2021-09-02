Представитель Гай Германики опроверг информацию о найденных у ее мужа наркотиках

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полицейские не находили наркотиков во время обыска у бизнесмена Дениса Молчанова, как об этом ранее писали СМИ, сообщила ТАСС представитель его жены Валерии Гай Германики.

"Нет, конечно, никаких наркотиков в номере не было. Семья исключительно на здоровом образе жизни", - рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что, скорее всего, полицию вызвали потому, что персонал при уборке номера мог увидеть ружье, принадлежащее Молчанову, и запаниковать.

Как ранее сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, ружье было недавно подарено бизнесмену коллегами, он еще не успел зарегистрировать подарок в должном порядке. По данным источника, после анонимного сообщения о стрельбе сотрудники полиции провели обыск в номере гостиницы Ritz-Carlton на Тверской улице, где остановился супруг режиссера Валерии Гай Германики, бизнесмен Денис Молчанов, в четверг вечером его задержали.

Источник ТАСС в правоохранительных органах также сообщил, что при обыске было найдено неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу. В СМИ сообщалось, что, возможно, у Молчанова нашли наркотики.