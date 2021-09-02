Бизнесмена Молчанова отпустили из отдела полиции в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Денис Молчанов отпущен из отделения полиции. Об этом сообщила ТАСС представитель его жены, режиссера Валерии Гай Германики.

"Его отпустили", - сказала собеседница агентства.

Она не смогла однозначно подтвердить, что Молчанов отказался проходить медицинское освидетельствование, но предположила, что данная информация, озвученная ранее в СМИ, вполне может быть правдивой.

Ранее сообщалось, что после анонимного сообщения о стрельбе сотрудники полиции проводили обыск в номере гостиницы Ritz-Carlton на Тверской улице, где остановился супруг режиссера Валерии Гай Германики - бизнесмен Денис Молчанов. В четверг вечером его задержали.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что при обыске было найдено неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу. В СМИ сообщалось, что, возможно, у Молчанова нашли наркотики. Представитель его жены опровергла ТАСС информацию о том, что это были наркотики.