{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнесмена Молчанова отпустили из отдела полиции в Москве

Бизнесмена задержали из-за найденного у него в гостиничном номере ружья и неизвестного вещества

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Денис Молчанов отпущен из отделения полиции. Об этом сообщила ТАСС представитель его жены, режиссера Валерии Гай Германики.

"Его отпустили", - сказала собеседница агентства.

Она не смогла однозначно подтвердить, что Молчанов отказался проходить медицинское освидетельствование, но предположила, что данная информация, озвученная ранее в СМИ, вполне может быть правдивой.

Ранее сообщалось, что после анонимного сообщения о стрельбе сотрудники полиции проводили обыск в номере гостиницы Ritz-Carlton на Тверской улице, где остановился супруг режиссера Валерии Гай Германики - бизнесмен Денис Молчанов. В четверг вечером его задержали.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что при обыске было найдено неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу. В СМИ сообщалось, что, возможно, у Молчанова нашли наркотики. Представитель его жены опровергла ТАСС информацию о том, что это были наркотики.

Машина сбила ребенка на самокате в центре Москвы
Пострадавшего мальчика госпитализировали
Читать полностью