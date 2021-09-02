Сбитый питбайком четырехлетний ребенок в Татарстане умер в больнице

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Четырехлетний ребенок, которого подросток сбил на питбайке в Набережных Челнах, умер в больнице, не приходя в сознание. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Сбитый мотоциклом 4-летний ребенок скончался в БСМП (больница скорой медицинской помощи - прим. ТАСС) Набережных Челнов, не приходя в сознание", - сообщили в Минздраве.

ДТП произошло 26 августа днем на набережной Табеева в городе Набережные Челны. 16-летний подросток на питбайке сбил четырехлетнего ребенка. Пострадавшего экстренно госпитализировали в реанимацию. На место происшествия выезжал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев.

По факту наезда на малолетнего пешехода в Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).