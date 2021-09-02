Reuters: в ДР Конго 12 человек погибли из-за утечки токсичных отходов с алмазного рудника

ПРЕТОРИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли и 4 400 заболели на юге Демократической Республики Конго (ДРК) в результате утечки в июле в Анголе токсичных отходов с алмазного рудника, которые попали в реки. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заместителя премьер-министра, министра окружающей среды и устойчивого развития ДРК Эв Базаибу Масуди.

Министр подчеркнула, что ДРК потребует от Анголы возмещения причиненного ущерба. Однако, отмечает агентство, она не назвала конкретную сумму.

Базаиба Масуди посетила 2 сентября провинцию Касаи, где погибли люди в результате загрязнения двух притоков реки Конго - Чикапы и Касаи. В результате утечки токсичных веществ с отвалов алмазного рудника ангольской компании Catoca воды обеих рек приобрели красный оттенок. Пострадали не только жители прибрежных районов, у многих из которых обнаружены желудочные заболевания, но и животные, включая бегемотов, а также рыба.

Власти ДРК ввели запрет на потребление населением воды из этих двух рек. Специалисты опасаются, что промышленные токсины могут попасть и в реку Конго, что будет иметь негативные последствия для нескольких провинций страны.

Как отмечает кенийская газета Nation, руководство Catoca признало факт попадания в реки веществ с производственных отвалов.