Двое пострадали из-за пожара в пятиэтажке под Ярославлем

ТАСС, 3 сентября. Два человека пострадали в результате возгорания в многоквартирном доме в Тутаевском районе Ярославской области. Пожар ликвидировали, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба правительства региона.

"Эвакуированы жители 15 квартир, двое госпитализированы в город Ярославль. Сотрудники администрации района также находятся на месте. Желающим предложено временное размещение в муниципальной гостинице. На данный час жители поврежденных квартир отправились к родственникам", - говорится в сообщении.

Пожар произошел около 20:00 (мск) в одной из квартир пятиэтажного дома в поселке Константиновский. Как сообщили ТАСС в пресс-службе районной администрации, в результате возгорания повреждены балконы с первый по пятый этажи, общую площадь пожара пока не установили. "Жителям всех квартир подъезда рекомендовали не находиться дома в эту ночь, оставить жилье для проветривания", - добавили в пресс-службе.

Ряд местных СМИ сообщил, что непосредственно пред возгоранием жильцы слышали хлопок. "По результатам предварительного обследования взрыв газа не подтвердился, у газового оборудования отсутствуют характерные повреждения. Причины пожара устанавливают специалисты", - приводит пресс-служба слова главы района Дмитрия Юнусова.