Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась более чем на 10 тыс. га

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки сократилась с 210 тыс. га до 199 тыс. га. Большее количество возгораний действует в Якутии, Иркутской и Свердловской областях, сообщает пресс-служба ФГБУ "Авиалесоохрана".

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"На 00:00 мск 3 сентября на территории Российской Федерации действовало 125 лесных пожаров на площади 199 511 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 28 пожаров на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия), 13 пожаров на землях лесного фонда в Иркутской области, 35 пожаров на землях лесного фонда Свердловской области", - говорится в сообщении.

2 сентября в России горели более 210 тыс. га леса.