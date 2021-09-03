{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лесные пожары в России

Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась более чем на 10 тыс. га

Еще 2 сентября в России горели более 210 тыс. га леса

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки сократилась с 210 тыс. га до 199 тыс. га. Большее количество возгораний действует в Якутии, Иркутской и Свердловской областях, сообщает пресс-служба ФГБУ "Авиалесоохрана".

На эту тему
От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин
От Карелии до Якутии.

"На 00:00 мск 3 сентября на территории Российской Федерации действовало 125 лесных пожаров на площади 199 511 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе: 28 пожаров на землях лесного фонда в Республике Саха (Якутия), 13 пожаров на землях лесного фонда в Иркутской области, 35 пожаров на землях лесного фонда Свердловской области", - говорится в сообщении.

2 сентября в России горели более 210 тыс. га леса.

Теги
РоссияЛесные пожары в России
Россиян нет среди пострадавших в ДТП с автобусом на севере Мексики
В результате автоаварии погибли 16 человек, 30 получили ранения
Читать полностью