Россиян нет среди пострадавших в ДТП с автобусом на севере Мексики

МЕХИКО, 3 сентября. /ТАСС/. Граждане РФ не пострадали в крупном ДТП с автобусом на севере Мексики в четверг. Об этом сообщило в Twitter российское посольство в латиноамериканской стране.

"Сегодня в штате Сонора произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, погибли 16 человек, 30 - ранены, - говорится в записи. - По имеющимся у посольства данным, россиян среди погибших и пострадавших нет".

Согласно информации Нацгвардии Мексики, автобус врезался в стоящий грузовик на трассе Сонойта - Сан-Луис-Рио-Колорадо, после чего оба транспортных средства протаранила еще одна фура.

Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было. Сотрудники прокуратуры региона приступили к выяснению обстоятельств автокатастрофы.