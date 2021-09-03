Более 4,4 тыс. человек заняты в тушении пожара "Калдор" в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Свыше 4,4 тыс. пожарных участвуют в тушении лесного пожара "Калдор" в американском штате Калифорния, где огонь угрожает десяткам тысяч человек. Об этом говорится в заявлении Белого дома, распространенном в четверг.

"Более 4 400 пожарных трудятся над тем, чтобы локализовать и погасить пожар "Калдор", - говорится в сообщении. По данным американской администрации, Министерство обороны США готовится направить дополнительные силы на борьбу с огнем в Калифорнии.

Площадь пожара "Калдор", начавшегося еще в середине августа в горных малообитаемых районах Сьерра-Невады на востоке Калифорнии, превысила в четверг 840 кв. км. Ранее власти вынуждены были объявить об эвакуации около 30 тыс. человек. Уничтожено свыше 600 построек. К настоящему моменту пожар локализован на 23%.

В среду вечером президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Калифорния. Распоряжение Байдена предполагает выделение помощи властям штата со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального управления по чрезвычайным ситуациям.