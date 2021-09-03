Ракета компании Firefly Aerospace взорвалась после тестового запуска

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Ракета-носитель Alpha частной американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после успешного старта в рамках первого тестового запуска в США. Трансляция полета велась в четверг на сайте компании.

Ракета стартовала в 21:59 (04:59 3 сентября мск) с площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Спустя приблизительно две с половиной минуты ракета, которая на тот момент двигалась на сверхзвуковой скорости, взорвалась в воздухе.

"Ракета Alpha испытала аномалию во время работы первой ступени, что привело к потере аппарата", - отмечается в заявлении Firefly Aerospace в Twitter. По словам представителей компании, в преддверии запуска были соблюдены все меры предосторожности, чтобы обезопасить персонал на случай непредвиденных ситуаций.

Планировалось, что Alpha доставит на низкую околоземную орбиту груз весом около 93 кг. В будущем Firefly Aerospace планирует на коммерческой основе при помощи своих ракет выводить на орбиты высотой 300 км и 500 км грузы весом до тонны и 630 кг соответственно.

Компания Firefly Space Systems была основана в 2014 году ее нынешним генеральным директором Томасом Маркусиком. После банкротства в 2017 году компанию приобрела фирма украинского предпринимателя Максима Полякова, после чего она была переименована в Firefly Aerospace. Штаб-квартира компании находится в Остине (штат Техас).