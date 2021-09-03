В Приамурье за сутки вода освободила 11 приусадебных участков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сентября. /ТАСС/. В Амурской области девять населенных остаются подтопленными, за сутки вода ушла с 11 приусадебных участков. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"За минувшие сутки от воды освободились 11 приусадебных участков. В селе Владимировка Благовещенского района остаются подтопленными пять жилых домов. На территории девяти населенных пунктов Приамурья остаются подтопленными 169 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

Частично подтопило 10 участков автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остаются два населенных пункта - село Александровка Зейского района и село Высокое Михайловского района. В Александровке действует лодочная переправа.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, в регионе продолжается работа по организации девяти школьных маршрутов. Шесть из них планируется открыть до конца недели. "Сейчас все ребята из населенных пунктов, где паводковая обстановка мешает организации маршрутов, получают дистанционное образование", - отметили в правительстве.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признали 1,3 тыс. человек. За весь период подтопило 1 586 жилых помещений, повредило 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб в 6,2 млрд рублей, в регионе ввели режим ЧС федерального характера.

С 3 по 5 сентября в западных районах области синоптики прогнозируют кратковременные дожди, на северо-западе ожидаются осадки до 15-18 мм. 6 сентября по всему региону возможны дожди различной интенсивности.