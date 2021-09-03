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Прилет и вылет пяти рейсов задерживается в аэропорту Горно-Алтайска из-за тумана

Задерживаются самолеты авиакомпаний S7 и "Победа"

ТАСС, 3 сентября. Посадка и вылет пяти рейсов, в том числе двух чартерных, задерживается в аэропорту Горно-Алтайска из-за тумана. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в производственно-диспетчерской службе аэропорта.

"Туман в аэропорту. Задерживается регулярных три рейса и еще два чартерных. Разные направления, в частности, Москва", - сказал собеседник агентства. Посадка бортов ожидается после 10:00 (6:00 мск).

По данным онлайн-табло, задерживается вылет и прилет двух самолетов компании S7 и двух - авиакомпании "Победа".

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