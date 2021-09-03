Власти Бурятии направили 270 млн рублей на оказание помощи пострадавшим от паводка

УЛАН-УДЭ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Бурятии выделили 270 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от паводка и на мероприятия по ликвидации последствий подтоплений. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"Направлено 270 млн рублей в целом с учетом компенсационных выплат, восстановительных работ, ремонта поврежденных дорог и мостов", - сообщили в правительстве.

28-29 августа большая вода пришла в Бурятию по Селенге (главный приток озера Байкал) с территории Монголии, подтопления начались в Кяхтинском районе, на юге региона, затем паводок начался в населенных пунктах районов, расположенных вдоль русла реки, а также в Улан-Удэ. По состоянию на утро 3 сентября подтопленными остаются 612 подворий, 114 домов.

"На сегодня в верховьях Селенги, в Кяхте, в Наушках, в Усть-Кяхте, Хоронхое вода пошла на убыль. Пока идет повышение воды в Улан-Удэ, но существенного роста, больше, чем сейчас, не ожидается. Предварительно по прогнозу может быть дойдет до 260 см, это достаточно высоко. <…> Будем смотреть, как ситуация развивается", - цитирует пресс-служба главу Бурятии Алексея Цыденова.

По его словам, принятые превентивные меры - берегоукрепление, укрепление дамб - помогли уменьшить ущерб: в целом под угрозой подтопления было 1,8 тыс. домов.

Пострадавшим выплатят компенсацию - по 10 тыс. рублей, 50 тыс. рублей, 100 тыс. рублей в зависимости от ущерба. Также людям компенсируют урожай, потерю дров. "Окажем помощь по просушке домов, выделены теплопушки дизельные, дизель для людей будет бесплатный", - отметил Цыденов. В республике из-за паводка со 2 сентября действует режим ЧС.