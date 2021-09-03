В ДТП с маршруткой в Иркутской области пострадали два человека

ИРКУТСК, 3 сентября. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате столкновения маршрутки с легковой машиной автомобилем в Усолье-Сибирском Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

"На момент ДТП в салоне [маршрутки] находилось девять пассажиров, из которых медицинская помощь потребовалась 48-летней женщине. Также в травмпункт обратился водитель иномарки. Полицейские выяснили, что молодой человек получил водительское удостоверение менее года назад", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.