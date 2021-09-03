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Пограничники не задерживали лидера "Мужского государства" на границе с Азербайджаном

Информацию о задержании ранее распространили некоторые СМИ и Telegram-каналы

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Пограничники в Дагестане не задерживали лидера движения "Мужское государство" Владислава Позднякова на границе с Азербайджаном, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе погрануправления по республике.

Ранее информацию о задержании Позднякова распространил ряд СМИ. "В настоящее время пропуск граждан на государственной границе осуществляется с учетом введенных ограничений правительством страны. Наши пограничники никакого лидера незарегистрированного националистического движения "Мужское государство" Владислава Позднякова не задерживали", - сказал представитель в пресс-службы.

Согласно сообщениям Telegram-каналов и ряда СМИ, Поздняков был задержан при пересечении азербайджанской границы. По данным СМИ, он заявил об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки" из-за фотографии с темнокожим мужчиной, а также постов, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ-движение.

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