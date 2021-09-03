В Оренбургской области священник получил тюремный срок за преступления против детей

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области, он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и вовлечение детей в распитие спиртного. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок один год шесть месяцев после отбытия основного. Приговор в законную силу не вступил", - сказано в сообщении.

Следствие и суд установили, что в период с января 2019 года по февраль 2020-го фигурант уголовного дела совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкоголя. Преступления он совершал на территории города Бугуруслана и Асекеевского района Оренбургской области.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что по подозрению в совершении преступлений против детей в мае 2020 года задержали и арестовали иеромонаха Климента (Кораблева). На сайте Бузулукской епархии сообщалось, что иеромонах запрещен в священнослужении "на время ведения следствия и полного выяснения обстоятельств случившегося". По данным Бугурусланского районного суда, во время следствия и суда фигурант находился под стражей.