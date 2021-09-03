Рассмотрение первого дела о договорном футбольном матче планируется сделать закрытым

ВОРОНЕЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Предварительное слушание по первому делу о договорном футбольном матче между клубами "Чайка" (Ростовская область) и "Черноморец" (Краснодарский край), которое будет рассмотрено в Воронеже, планируется сделать закрытым. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города.

Матч состоялся в 2019 году в рамках первенства зоны "Юг" Профессиональной футбольной лиги, третьего по силе дивизиона чемпионата России. Решение о рассмотрении дела в Воронеже было принято потому, что регион является ближайшим к Краснодарскому краю и Ростовской области, но не входит в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа.

"Процесс, предварительно, будет проходить в закрытом судебном заседании", - сообщили в пресс-службе. Предварительное слушание начнется в 12:00 мск.

В ходе следствия было установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. Следствие считает, что тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза в ходе экспертизы пришел к выводу, что футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. В результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.

Бывшему тренеру и шестерым экс-игрокам "Черноморца" предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса"), они находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, составляет 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тыс. рублей.