Верховный суд Якутии отказал защите в назначении повторной экспертизы "шаману" Габышеву

ТАСС, 3 сентября. Верховный суд Якутии отказал защите называющего себя "шаманом" Александра Габышева в удовлетворении ходатайства о назначении ему повторной психолого-психиатрической экспертизы. Об этом ТАСС сообщил защитник Габышева Алексей Прянишников.

По его словам, при этом представитель органов опеки и попечительства выступил в суде за отмену Габышеву принудительного лечения и назначение ему повторной экспертизы. "В ходе судебного разбирательства защита заявила ходатайства о назначении повторной психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. В. П. Сербского. Представитель органов опеки и попечительства поддержал данные ходатайства. В удовлетворении ходатайств суд отказал, сославшись на то, что сомнений в обоснованности заключения экспертов республиканского психдиспансера нет. В прениях сторон сотрудник органов опеки также поддержал доводы апелляционных жалоб защиты и высказался за отмену постановления о направлении Габышева на принудительное лечение", - сказал он. По словам Прянишникова, в судебном заседании объявлен перерыв до 6 сентября.

В сентябре прошлого года в отношении Габышева избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. После этого Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") за нанесение с помощью самодельного меча колотой раны бойцу спецназа Росгвардии. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, и городской суд Якутии на ее основании постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. До вступления решения в силу Габышев остается в СИЗО.