Движение легковушек прервано по региональной дороге в Бурятии из-за разлива реки Селенги

ТАСС, 3 сентября. Движение легкового транспорта остановлено по региональной дороге Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино в Бурятии из-за выхода реки Селенги из берегов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В связи с подъемом уровня реки Селенги в Прибайкальском районе наблюдается выход воды на дорожное полотно региональной автодороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино. В превентивных целях на участке с 17 по 26 км ограничено движение для легковых автомобилей. Выставлены предупреждающие знаки", - сказали в пресс-службе. Местное население проинформировали о дорожной ситуации, спасатели проводят круглосуточный мониторинг обстановки.

В МЧС отметили, что в трех населенных пунктах Кяхтинского раойна остаются подтопленными 50 домов и 178 придомовых территорий. "За сутки в Кяхтинском районе наблюдается спад уровня воды на 11 см. Подтопленные дома и придомовые участки продолжают освобождаться от воды", - сказали в пресс-службе.

Всего в Бурятии из 100 подтопленных домов освободился от воды 21, из 514 подтопленных приусадебных участков - 59. Из подтопленной зоны эвакуированы 48 человек, пять из которых доставлены в пункт временного размещения на базе детского оздоровительного лагеря "Родник". Спасатели на месте продолжают проводить берегоукрепительные работы и оказывать адресную помощь населению.

В минувшие выходные большая вода пришла по Селенге (главный приток озера Байкал) с территории соседней с Бурятией Монголии. Подтопления наблюдаются в Кяхтинском районе, на юге региона. Там под водой оказалось более 200 подворий, около 90 домов подтоплены, более 100 человек эвакуированы.