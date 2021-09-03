Огонь с сухой травы перекинулся на дома и гаражи в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Сухая трава загорелась на окраине города Медногорска, из-за сильного ветра огонь перекинулся на дома, хозпостройки и гаражи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

"В 10:37 (08:37 мск) в пятницу поступило сообщение о природном пожаре на окраине Медногорска. Прибывшие подразделения сообщили, что горит сухая трава (по фронту 6 км), один жилой дом, один строящийся дом и хозяйственная постройка (пер. Осипенко). В результате усиления ветра огонь перекинулся на прилегающие гаражи", - сказано в распространенном сообщении.

Погибших, пострадавших, по данным ведомства, нет. Эвакуация на данный момент не требуется, отметили в пресс-службе, уточнив, что информация оперативная и подлежит уточнению.

"В данный момент к тушению пожара привлечено 68 человек и 32 единицы техники. Дополнительно стягиваются силы из близлежащих подразделений. Для заправки техники привлечен пожарный поезд. На территории муниципального образования проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Работы по тушению осложняет ветер. На месте развернут межведомственный штаб, в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области работает оперативный штаб", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, в Оренбургской области объявлено сразу два штормовых предупреждения. В регионе наблюдается чрезвычайная пожарная опасность из-за засушливой и жаркой погоды, а также в ближайшие сутки ветер усилится до 27 м/с.