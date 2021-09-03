На востоке Китая в результате пожара на предприятии шесть человек пропали без вести

ШАНХАЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в пятницу в производственном помещении одной из компаний в китайском городе Цзясин восточной провинции Чжэцзян. Как сообщает Центральное телевидение Китая, шесть человек пропали без вести.

Возгорание произошло во второй половине дня в одном из цехов предприятия, занимающегося производством пенопласта в зоне промышленного развития уезда Цзяшань (административно входит в город Цзясин). Пожарные уже справились с огнем.

В настоящее время на месте продолжается операция по поиску пропавших без вести людей, работавших в помещении. О других пострадавших не сообщается. Начато расследование причин ЧП.