Режим ЧС ввели в Медногорске, где природный пожар перекинулся на дома

ОРЕНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Медногорске Оренбургской области, где в пятницу пожар с горящей травы перекинулся на жилые дома и хозяйственные постройки, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В Медногорском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. В данный момент огнем повреждены один жилой дом (предположительно неэксплуатируемый), один строящийся дом и хозяйственные постройки, в том числе прилегающие гаражи. На данный момент угрозы другим строениям и вероятности распространения огня на соседние дома нет", - сказано в распространенном сообщении.

Как уточнили в ведомстве, группировка сил и средств увеличена до 101 человека и 35 единиц техники, при этом для заправки техники водой используется пожарный поезд.

"Работы по тушению осложняет ветер. С пожаром борются на четырех боевых участках. <…> Пожарно-спасательные подразделения принимают все усилия для прекращения распространения огня. Погибших, пострадавших нет. Эвакуация на данный момент не требуется. Информация оперативная, подлежит уточнению", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, сообщение о природном пожаре на окраине Медногорска поступило в 10:37 (08:37 мск). Прибывшие подразделения обнаружили, что горит сухая трава по фронту (протяженностью 6 км), а также один жилой дом, один строящийся дом и хозяйственная постройка на переулке Осипенко. В результате усиления ветра огонь перекинулся на прилегающие гаражи.