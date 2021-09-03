Правоохранительные органы обвинили директора компании в Воронеже в мошенничестве

ТАСС, 3 сентября. Правоохранительные органы обвинили директора IT-компании в Воронеже в мошенничестве на 19 млн рублей при реализации госконтрактов по техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы фотовидеофиксации дорожных правонарушений. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, оказывавшей услуги в сфере разработки, производства и внедрения систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Фигурант обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. <…> Установлено, что сумма материального ущерба превысила 19 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 54-летний злоумышленник заключил семь госконтрактов по результатам электронных аукционов, принял на себя обязательства по ежедневному техническому обслуживанию и ремонту оборудования системы фотовидеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения, не намереваясь при этом выполнять обязательства в полном объеме.

"Обвиняемый ежемесячно предоставлял в уполномоченный орган акты, содержащие ложные сведения о приемке выполненных работ, на основании которых на счета компании перечислялись бюджетные денежные средства. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.