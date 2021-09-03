В Республике Алтай возбуждено дело по факту ложного сообщения о минировании школы

ТАСС, 3 сентября. Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, который сообщил полиции о том, что он заминировал местную школу. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

"В дежурную часть отделения МВД России по Онгудайскому району поступило сообщение от неизвестного гражданина, который, позвонив в полицию, сообщил, что заминировал здание местной школы. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в дежурную часть отдела МВД России по Онгудайскому району поступило сообщение о минировании местной школы. К месту выехали 30 сотрудников полиции, МЧС, бригады скорой помощи. Было осмотрено три здания школы: начальная и средняя общеобразовательные школы, а также спортивный зал, откуда эвакуировали около 30 детей и педагогов. Взрывное устройство не обнаружили.

После чего был задержан 29-летний ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который признался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что просто решил пошутить.