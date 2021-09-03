Житель Ленобласти предстанет перед судом за хищение иконы, подаренной Путиным монастырю

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Валдайский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, который обвиняется в хищении иконы из Валдайского Иверского мужского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Новгородской областной прокуратуры.

Икону Божией Матери в 2001 году принес в дар монастырю президент России Владимир Путин.

"Первый заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Ленинградской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"), п. "а" ч. 2 ст. 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, независимо от способа хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). <...> Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Валдайский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС ранее, в ночь на 1 сентября 2020 года обвиняемый совместно с соучастником сделали подкоп под воротами и проникли на территорию Иверского мужского монастыря, расположенного на острове Сельвицкий в Валдайском районе. Затем, выставив стекло одного из окон собора, похитили икону "Богоматерь Иверская", напрестольный крест и золотые украшения на общую сумму более 4,8 млн рублей, после чего скрылись с места происшествия. ФСБ совместно с МВД задержали похитителей иконы 1 октября.