В Ивановской области двое подростков до смерти избили пенсионера

ТАСС, 3 сентября. Уголовное дело возбуждено в отношении двух подростков, обвиняемых в нападении на пожилого мужчину и нанесении ему смертельных травм, в Комсомольске Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении двух подростков, обвиняемых в причинении смертельных травм пожилому мужчине. <…> Следствием установлено, в ночь на 27.08.2021 трое несовершеннолетних, одному из которых 17 лет, а двум - 15 лет, проникли в дом к 60-летнему мужчине. Находясь в квартире, двое подростков, 17 и 15 лет, нанесли пенсионеру множественные удары по телу руками, ногами, подручными предметами. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, где его тело обнаружила сестра на следующий день после случившегося", - говорится в сообщении.

Тело мужчины с травмой грудной клетки, многочисленными переломами ребер было обнаружено 27 августа. "Двум подросткам предъявлено обвинение. 17-летний обвиняемый по ходатайству следователя судом заключен под стражу, в отношении 15-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - уточнили в ведомстве.