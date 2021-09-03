{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших в ДТП с участием пьяных водителей сократилось вдвое в Москве за полгода

Также уменьшилось количество раненых

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Количество погибших в авариях с участием пьяных водителей в столице снизилось почти в два раза за шесть месяцев этого года и составило 20 человек, сообщил начальник УГИБДД по Москве Александр Быков в эфире "Авторадио".

"Мы отмечаем уменьшение количества аварий с участием водителей в состоянии опьянения (за первые шесть месяцев 2021 года - прим. ТАСС). Оно сократилось почти на четверть. Если в 2020 году было 274 ДТП, то в текущем году - 202. Сократилось число погибших почти наполовину, а это 20 человек, и уменьшилось количество раненых. В то же время каждое девятое ДТП, где участвовали пьяные водители, было со смертельным исходом", - сказал Быков.

При этом, подчеркнул Быков, за последние шесть лет показатель аварийности с участием пьяных в Москве самый низкий. Он добавил, что за полгода сотрудники ДПС составили более 14 тыс. протоколов на пьяных водителей.

Теги
Россия
Восстановили движение на съезде с МКАД на Носовихинское шоссе, где обнаружили мину
В ходе ремонтных работ на съезде с МКАД на Носовихинское обнаружили мину времен Великой Отечественной войны
Читать полностью