СК возбудил уголовное дело по факту похищения девушки в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после похищения 23-летней девушки, которую обнаружили в подвале гаража в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", "г" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия")", - говорится в сообщении.

По версии следователей, 24 августа девушка встретилась с ранее незнакомым ей мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств. Она уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась. Как сообщал ТАСС, девушку нашли в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода.

На допросе потерпевшая рассказала следователям, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в гараж, где в подвале удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении девушки сексуальные преступления, сообщается на сайте СК РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли объекты, имеющие значение для уголовного дела. Сотрудники также допрашивают свидетелей, сейчас назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, проведены выемки предметов, изъяты необходимые образцы, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее следователи возбуждали уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") после исчезновения девушки.