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Восстановили движение на съезде с МКАД на Носовихинское шоссе, где обнаружили мину

В ходе ремонтных работ на съезде с МКАД на Носовихинское обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Движение автотранспорта на съезде с МКАД на Носовихинское шоссе, полностью перекрытое из-за обнаружения мины времен Великой Отечественной войны, восстановлено. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Движение транспорта восстановлено в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Днем в пятницу в ходе ремонтных работ на съезде с МКАД на Носовихинское была обнаружена мина времен Великой Отечественной войны. В связи с этим движение по внешней стороне съезда на МКАД было полностью перекрыто.

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