Работа энергокомпании в Дагестане заблокирована из-за оперативных мероприятий

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Центральный офис сетевой компании ООО "ДагЭнерЖи" в Дагестане, обеспечивающей энергоснабжение 100 тыс. абонентов, заблокирован, деятельность приостановлена из-за оперативных мероприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Деятельность территориальной сетевой организации ООО "ДагЭнерЖи" парализована на неопределенный срок сотрудниками УФСБ по РД, СУ СК по РД в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Были опечатаны транспорт организации и центральный офис компании, изъята вся техника для ведения работы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, энергоснабжение многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры и коммерческих организаций поставлено под угрозу. "Энергоснабжение потребителей поставлено под угрозу отключения в связи с невозможность осуществления деятельности по эксплуатации и содержанию электрических сетей", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе УФСБ по региону ТАСС данную информацию не подтвердили.