В районе "Москва-Сити" перевернулась поливальная машина

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Поливальная машина перевернулась в районе делового комплекса "Москва-Сити" в столице, в результате пострадал ее водитель. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"В районе "Москва-Сити" произошло опрокидывание коммунальной техники - поливальной машины. Водитель, управлявший поливальной машиной, госпитализирован с предварительным диагнозом "ушибы предплечья и головы", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что, со слов пострадавшего, его подрезал водитель другого автомобиля, он не справился с управлением. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.