Ребенок погиб в ДТП в Башкирии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП на территории Иглинского района, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.

"На территории Иглинского района на межпоселковой дороге между населенными пунктами Уктеево и Минзитарово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автотранспортных средств: "Киа Спортэйдж" и "Субару Аутбэк". В результате ДТП ребенок 2004 года рождения погиб. Еще 4 человека, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в лечебные учреждения", - сообщили в пресс-службе.

Движение на дороге не затруднено, причины аварии устанавливаются.