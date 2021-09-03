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УФСИН по Белгородской области опровергло информацию о пожаре в ИК-4

Учреждение работает в штатном режиме, отметили в ведомстве

ТАСС, 3 сентября. Управление ФСИН России по Белгородской области опровергло появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о возгорании на территории исправительной колония №4 в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В пятницу вечером в Telegram-каналах появилась информация о пожаре в ИК-4 в Белгородской области. Уточнялось, что возгорание удалось потушить своими силами, помощь МЧС не потребовалась, пострадавших нет.

"Пожара на территории ИК-4 УФСИН России по Белгородской области не зафиксировано. Пожарная техника для тушения не привлекалась. Учреждение работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

В ИК-4 Белгородской области отбывает наказание актер Михаил Ефремов. Ранее в ИК-4 содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

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РоссияБелгородская область
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