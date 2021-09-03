SSJ-100 со сработавшим датчиком неисправности благополучно сел в Шереметьево

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет Sukhoi Superjet рейса Москва - Белгород со сработавшим датчиком неисправности системы управления благополучно сел в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в авиационных кругах.

"Посадка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства.

Вечером в пятницу самолет SSJ-100, выполняющий рейс из Москвы в Белгород, вылетел из Шереметьево и сразу после взлета подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт и самолет начал вырабатывать топливо. Причиной возврата стал отказ датчика системы управления.

На борту находились 81 пассажир и пять членов экипажа.