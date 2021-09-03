В центре Киева загорелся костел Святого Николая

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании римско-католического костела Святого Николая в центре Киева. Об этом в пятницу сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Городские спасательные службы, 15 специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и четыре единицы техники ликвидируют пожар в костеле Святого Николая на улице Большой Васильковской. Возгорание произошло между первым и вторым этажами и быстро распространилось на кровлю здания. Ранг пожара - 2", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

На данный момент не известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента, также не известно, что послужило причиной возгорания.