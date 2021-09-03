МВД Дагестана проводит проверку после драки в селе Гутатли

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД Дагестана проводят проверку после драки в селе Гутатли Цунтинского района, где учителя местной школы саботировали учебный процесс из-за недовольства директором. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства.

Ранее в пятницу ряд СМИ сообщили, что сын директора школы в Гутатли, где дети не смогли приступить к занятиям 1 сентября, избил главу родительского комитета Мусу Мусаева, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"МВД по данному факту проводит проверку", - сказали в пресс-службе.

В свою очередь, начальник управления образования администрации района Газимагомед Абакаров сообщил ТАСС, что драка со школьным конфликтом не связана. Он рассказал, что сегодня после пятничной молитвы в селе Гутатли после словесной перепалки между жителями на бытовой почве произошла драка. "Это драка никакого отношения не имеет к конфликтной ситуации, связанной со школой. По словам очевидцев, на сына директора напали братья и родственники Мусы Мусаева, они подрались за селом", - сказал Абакаров, отметив, что Мусаев не является председателем родительского комитета гутатлинской СОШ.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Дагестана ТАСС сообщали, что проводится проверка информации по саботированию учебного процесса в школе села Гутатли. По данным Минобрнауки Дагестана, коллектив школы бастует и оказывает негативное влияние на образовательный процесс из-за недовольства новым директором, который, по мнению учителей, несправедливо увольняет сотрудников.