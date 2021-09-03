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Водитель грузовика, упавшего с эстакады в Москве, получил серьезные травмы

Причины и обстоятельств ДТП устанавливаются

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Водитель грузовика, упавшего с эстакады в районе пересечения Ленинградского проспекта с ТТК в Москве, получил серьезные травмы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Водитель тяжело пострадал после падения грузовика с эстакады", - сказал собеседник агентства, добавив, что причины и обстоятельств ДТП устанавливаются.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что упала бетономешалка с бетоном.

Как сообщили ранее в столичном департаменте транспорта, движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы перекрыто из-за падения грузовика с эстакады в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом (ТТК). На месте работают оперативные службы.

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