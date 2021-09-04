Пожар в костеле святого Николая в Киеве ликвидировали

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали пожар в римско-католическом костеле святого Николая, расположенном в центре Киева. Об этом в пятницу сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"В 23:26 (совпадает с мск) ликвидирован пожар в костеле святого Николая", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ГСЧС Украины.

Как уточнили в службе, площадь пожара составила 80 кв. м. Огнем поврежден орган.

Пожар в костеле святого Николая произошел в пятницу вечером. Как сообщили в ГУ ГСЧС по Киеву, возгорание возникло на первом и втором этаже органного зала, а затем распространилось на кровлю здания.

В тушении пожара были задействованы 80 человек и 16 единиц техники. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара устанавливаются.