Все шесть пропавших без вести при пожаре на заводе в Китае погибли

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Все шесть пропавших без вести сотрудников завода по производству пенопласта в провинции Чжэцзян на востоке КНР погибли в результате пожара. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

Ранее телеканал сообщил, что в пятницу после возгорания в одном из производственных помещений пропали шесть человек. ЧП произошло на территории промзоны города Цзясин в примерно в 16:00 по местному времени (11:00 мск).

Операция по ликвидации пожара завершена. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.