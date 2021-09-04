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Все шесть пропавших без вести при пожаре на заводе в Китае погибли

Операция по ликвидации пожара завершена

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Все шесть пропавших без вести сотрудников завода по производству пенопласта в провинции Чжэцзян на востоке КНР погибли в результате пожара. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

Ранее телеканал сообщил, что в пятницу после возгорания в одном из производственных помещений пропали шесть человек. ЧП произошло на территории промзоны города Цзясин в примерно в 16:00 по местному времени (11:00 мск).

Операция по ликвидации пожара завершена. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.

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