Авиалесоохрана заявила, что на территории России горит более 200 тыс. га леса

ТАСС, 4 сентября. Площадь лесных пожаров на территории России в субботу составила более 200 тыс. га. За прошедшие сутки было ликвидировано 88 лесных пожаров на площади 2 782 га, сообщили журналистам в пресс-службе ФГБУ "Авиалесоохрана".

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"К 4 сентября 2021 года на территории Российской Федерации действовало 130 лесных пожаров на площади 201 699 га", - рассказали в пресс-службе.

Основная часть всех пожаров по площади приходится на Якутию. Там сейчас горит почти 144 тыс. га леса. Почти 27 тыс. га леса полыхает в Иркутской области, около 8 тыс. га - в Свердловской, более 4,5 тыс. га - в Марий Эл, около 2 тыс. га - в Башкирии. Еще в десяти регионах горит не более 700 га леса в каждом. Также зафиксированы два пожара на особо охраняемых землях - в Башкирии и в Самарской области.

Пожароопасный сезон сейчас открыт во всех субъектах страны. Режим ЧС введен в семи регионах, особый противопожарный режим - в 55 субъектах.