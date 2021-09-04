В Свердловской области восстановили электроснабжение, нарушенное ранее из-за непогоды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Аварийные бригады в полном объеме восстановили электроснабжение в населенных пунктах Свердловской области, где оно было нарушено из-за непогоды накануне вечером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области в субботу.

Нарушения электроснабжения были зафиксированы 3 сентября в 13 населенных пунктах Кировградского, Дегтярского, Ревдинского городских округов и в муниципальном образовании Нижние Серги. Также в результате порывов ветра до 21 м/с в Екатеринбурге были повреждены пять кровель зданий общей площадью 470 кв. м, пострадали два человека.

"Экстренные службы завершили ликвидацию последствий непогоды в Свердловской области. В 6:30 (4:30 мск) аварийно-восстановительные бригады восстановили электроснабжение потребителей в полном объеме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также спасатели "завершили демонтаж опасных участков поврежденной крыши административного здания по улице Ленина". Ранее ТАСС сообщал, что сильный порыв ветра повредил кровлю корпуса Уральского федерального университета (УрФУ) на проспекте Ленина, 51.

Для ликвидаций последствий были привлечены от РСЧС 46 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек, четыре единицы техники.