Два склада загорелись в Петербурге

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пожар охватил два склада на площади 2 тыс. кв. м в промзоне на улице Кубинской в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 06:24 мск.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание двух складов на общей площади порядка 2 000 кв. м. Пожару присвоен второй номер сложности", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что пожарные прикладывают усилия, чтобы остановить распространение огня. "По предварительным данным, пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

Всего к ликвидации привлечено 40 человек и около десяти единиц техники. Проводится наращивание сил и средств.