Суд в Китае приговорил к разным срокам 26 вымогателей во главе с госслужащим

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Народный суд города Датун в провинции Шаньси на севере Китая приговорил к разным тюремным срокам преступную группу из 26 человек во главе с мелким госслужащим за вымогательство, бандитизм, коррупцию и превышение должностных полномочий. Об этом сообщил в субботу информационный портал "Чжунго синьвэньван".

По его данным, обвиняемые относились к государственной службе, занимавшейся поддержанием общественного порядка у железнодорожного вокзала города Датун. Согласно расследованию, они начали свою противозаконную деятельность еще в 2004 году.

Среди обвинений, предъявленных подсудимым, - мошенничество, ценовой сговор, преднамеренное нанесение вреда, насильственное лишение имущества, вымогательство, взяточничество, злоупотребление полномочиями и даже убийство. Согласно материалам следствия, со временем злоумышленники, часть из которых были наняты по временным контрактам на самые низкие должности, сформировали преступную группировку.

Уточняется, что глава этой банды Чай Цзэнмин распределял незаконно нажитое имущество - деньги, автомобили и даже квартиры - среди ее членов. В соответствии с судебным вердиктом, он получил пожизненный срок. Все прочие сообщники понесли наказания в виде лишения свободы от одного до 20 лет. Кроме того, власти подвергли конфискации их имущество.

Как следует из постановления суда, приговор был вынесен в соответствии с тяжестью совершенных преступлений, которые "подрывали общественную стабильность и препятствовали регулярной экономической деятельности".