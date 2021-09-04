В Дагестане спасатели обнаружили тело пятого пропавшего после схода селя

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело туриста, предположительно, пропавшего в Гунибском районе Дагестана после схода селевого потока в ущелье. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В ходе поисково-спасательных работ в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Предположительно, пропавшего в Гунибском районе после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина 23 августа", - сказали в МЧС.

В августе в Гунибском районе из-за подъема уровня реки в Карадахской теснине водой унесло двух туристов. В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля: ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи, в котором находились два человека (мать и сын), и грузовую "Газель" в селе Куппа, в которой находился один мужчина. Ранее спасатели в Унцукульском районе Дагестана нашли тело 20-летнего молодого человека, которого унесло селевым потоком из села Хаджалмахи в Левашинском районе. До этого сообщалось об обнаружении трех погибших в результате схода селя.

23 августа ливни и селевые потоки повредили дома, дороги и другие объекты инфраструктуры в селах Левашинского и Гунибского районов. От ливневых дождей в основном пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа в Левашинском районе.