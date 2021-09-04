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В ДТП на федеральной трассе "Лена" в Якутии погибли три человека

Еще трое пострадали

ТАСС, 4 сентября. Три человека погибли и трое госпитализированы после столкновения автомобиля Toyota Ipsum с ограждением на федеральной трассе "Лена" в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом сообщает в субботу УГИБДД по региону на своей странице в Instagram.

Как уточнили в ведомстве, информация об аварии поступила в субботу около 06:00 (00:00 мск). "По предварительным данным установлено, что водитель Toyota Ipsum не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение барьерного типа, после чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось. В результате аварии погибли три человека, еще трое доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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