В Свердловской области за сутки ликвидировали 18 природных пожаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали за последние сутки 18 природных пожаров на территории Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона в субботу.

"В Свердловской области спасатели продолжают борьбу с природными пожарами. Действует 41 природный пожар на площади 8 047,66 га, из них локализованы 29 на площади 6 035,31 га. Ликвидированы 18 пожаров. Сегодня запланирован облет территорий бортами уральской авиабазы по пяти маршрутам: Серовскому, Свердловскому, Алапаевскому, Тавдинскому Тугулымскому", - говорится в сообщении.

В ликвидации пожаров принимают участие 745 человек, задействовано 224 единицы техники, в том числе 36 пожарных машин, девять бульдозеров, 50 тракторов. За сутки составлены 11 административных протоколов за нарушения требований пожарной безопасности, вынесено одно определение о возбуждении административного расследования.

В департаменте добавили, что угрозы распространения пожаров на населенные пункты и объекты экономики нет.

"На автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано", - отметили в департаменте.

По данным Уральского гидрометцентра, 4 сентября в Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность. Днем 4 сентября местами в Свердловской ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, усиление ветра до 25 м/с.