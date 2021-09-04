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В Кабуле в результате беспорядочной стрельбы в воздух погибли 17 человек

Еще 41 человек получил ранения
© EPA-EFE/STRINGER

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли, 41 получил ранения в результате беспорядочной стрельбы в воздух, которая велась в Кабуле в ночь на субботу. Об этом сообщил местный телеканал Tolo News.

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По его информации, в больницы города продолжают поступать раненые. Это преимущественно гражданские лица, получившие травмы различной степени тяжести.

Как проинформировали ранее афганские СМИ, в Кабуле боевики захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали беспорядочную стрельбу, отмечая таким образом объявленный представителями радикалов полный захват не подчинившейся им северной провинции Панджшер. Представители национального сопротивления в регионе уже опровергли информацию об установлении радикалами контроля над этой провинцией.

В свою очередь представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку это может причинить вред местному населению.

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