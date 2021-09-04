Прокуратура проверяет информацию о массовом отравлении детей в школе Нижнего Новгорода

ТАСС, 4 сентября. Прокуратура организовала проверку информации о массовом отравлении детей в одной из школ Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

"Прокуратура Нижегородской области с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации о массовом отравлении детей в одном из общеобразовательных учреждений Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве сообщили ТАСС, что число пострадавших и их состояние уточняется, сотрудники выехали на место происшествия. По предварительным данным, речь идет об учениках гимназии №13, Роспотребнадзор взял смывы с продуктов. Устанавливаются причины произошедшего.

Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о несовершеннолетних, отметили в прокуратуре. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.