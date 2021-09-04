В Северной Осетии арестовали подозреваемую в покушении на убийство своего сына

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 сентября. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в покушении на убийство своего девятилетнего сына, заключена под стражу в Северной Осетии. Она скинула ребенка в реку, но его удалось спасти, в данный момент его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Правобережным межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летней жительницы Кировского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего"). Подозреваемая была задержана. По ходатайству следственных органов судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, утром 1 сентября в Кировском районе республики женщина после бытового конфликта в семье взяла трех своих детей и направилась к пойме реки Терек, где впоследствии скинула в реку девятилетнего сына. Увидев произошедшее, ее 11-летний сын попросил помощи у проезжавшего мимо мужчины, и ребенка удалось спасти.

Как отмечается, жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением специалистов. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение.