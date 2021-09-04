Экстренное предупреждение объявили в Бурятии из-за сильного ветра и дождя со снегом

ТАСС, 4 сентября. Бурятские спасатели в субботу объявили на 5 сентября экстренное предупреждение на территории региона в связи с прогнозируемыми дождем, мокрым снегом и сильным ветром, сообщили журналистам в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

"В Бурятии прогнозируют неблагоприятные метеоявления. Повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, затруднениями движения на автомобильных дорогах, подтоплениями пониженных участков местности", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели рекомендуют населению соблюдать меры безопасности, ограничить выход в горы и на водоемы, не открывать окна в домах и не приближаться к деревьям, ветхим строениям и рекламным щитам на улице.

По информации Бурятского гидрометцентра, 5 сентября в регионе местами ожидаются дожди, на севере - сильные, в горах юго-запада и севера - с мокрым снегом. Скорость ветра будет достигать 18 м/с. Ночью на юго-западе и севере региона местами прогнозируются заморозки, температура воздуха упадет до минус трех градусов.

Сейчас на территории Бурятии преимущественно облачная, но спокойная погода. Осадков нет, ветер слабый.