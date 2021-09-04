Учебу в начальных классах нижегородской гимназии приостановят после жалоб на отравление

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Учебный процесс в начальных классах гимназии №13 в Нижнем Новгороде приостановят после массовых жалоб на признаки отравления у школьников, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Ранее в областной прокуратуре заявили, что поступило около 40 жалоб на ухудшение здоровья и признаки отравления, одно отравление подтвердилось.

"После поступления информации о случаях кишечной инфекции у учеников начальных классов гимназии №13 сотрудники управления Роспотребнадзора незамедлительно выехали на место и начали эпидемиологическое расследование. Организовано медицинское наблюдение и лабораторное обследование учащихся и сотрудников школы. Учебный процесс в начальной школе гимназии №13 будет приостановлен", - сказано в сообщении.

По данным Минздрава региона, два пострадавших ученика гимназии находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает, еще одного уже выписали.

В департаменте образования Нижнего Новгорода ТАСС уточнили, что отравившиеся учащиеся гимназии пожаловались на плохое самочувствие до обеда в столовой.

"Как сообщила директор гимназии, накануне ученики 2-3 классов по окончании первого урока, который начался в 13:00, стали жаловаться на самочувствие. К 14:00 родители начали забирать детей, тогда как обед у учеников 2-3 классов в школе по графику начинается не ранее 14:30-15:00 (после второго - третьего уроков). Буфет в школе не работает", - сообщили в департаменте.

В учреждении работают представители Роспотребнадзора и прокуратуры, выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудники гимназии поддерживают постоянный контакт с родителями учащихся, ситуация находится на контроле департамента.